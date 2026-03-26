オードリーの若林正恭（47）が、25日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。体調不良から5週ぶりに復帰した。相方の春日俊彰（47）が、番組のオープニングで、「皆様、お待たせしました。常連の若林さんが帰って参りました」。春日の隣に座った若林が「オス！」と頭を下げた。2月11日の放送から休養していた若林は「5週っていったら不祥事で休む期間ですよね」と自虐的に笑う。春日も「ほとぼりを冷