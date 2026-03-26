アステリアが後場動意。朝高後に伸び悩む場面があったが、午後に上げ幅を再度広げる場面があった。同社は２６日、中長期保有株主優待制度の見直しについて発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。これまでは保有株式数と継続保有年数の区分に応じて、ＱＵＯカードを１０００～５０００円分贈呈していた。これを２６年３月末基準の優待より、日本円建てステーブルコイン「ＪＰＹＣ」でも受け取ることが