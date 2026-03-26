ディー・エル・イーは反落。２５日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１９億５００万円から１４億８２００万円（前期比２５．１％減）へ、最終損益を１億９０００万円の黒字から４億８０００万円の赤字（前期７億２８００万円の赤字）へ下方修正すると発表した。一部事業が想定を下回る見通しのため。ＡＩ関連の売り上げ計上時期が翌期となった影響も織り込んだ。これが嫌気されている。 出所