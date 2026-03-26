U-19日本代表は25日、ウズベキスタン遠征の初戦でU-19ウズベキスタン代表と対戦して1-0で勝利した。28日にFC Olympic MobiUzとのトレーニングマッチを行い、30日には再びウズベキスタンと対戦する。日本はGKステイマンジョシュア草太郎(法政大)、DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、DF中野陽斗(いわき)、DF大川佑梧(鹿島)、MF中積爲(G大阪)、MFニック・シュミット(ザンクトパウリ)、MF姫野誠(千葉)、MF川合徳孟(磐田)、MF吉田湊海(鹿