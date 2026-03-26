サムコの上値追い鮮烈、３連騰で一時９００円高の９１５０円まで上昇し、連日での上場来高値大幅更新と異彩の上げ足を披露している。電子デバイス関連の製造装置を幅広く手掛けており、特に化合物半導体（次世代パワー半導体）を中心としたオプトエレクトロニクス分野での技術力は一頭地を抜いている。ナノレベルの薄膜形成や微細加工などでニッチトップの実力を遺憾なく発揮するが、近年ではＡＩデータセンタӦ