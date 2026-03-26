アルビレックス新潟シンガポールは25日、人気怪獣キャラクター・ゴジラとのコラボレーションユニフォームを発表した。新潟シンガポールは2004年にシンガポールプロサッカーリーグへ参入した国内の強豪クラブ。当初は日本人選手が多く在籍していたが、24年からはシンガポールの選手を中心としたローカルクラブとして活動している。26-27シーズンからはアルビレックスジュロンフットボールクラブに改名し、エンブレムもJクラブの