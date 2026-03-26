FWキリアン・ムバッペが25日、レアル・マドリーの医療スタッフから負傷していた左膝ではなく右膝を検査されて誤診を受けたとする報道を完全否定した。その一方、当初から誤診を伝えていたフランスのダニエル・リオロ記者は「1000%(事実だと)確信している」と述べて誤報ではないことを主張している。『RMCスポーツ』が伝えた。ムバッペをめぐっては今週、リオロ記者がフランスの番組『アフター・フット』で、医療スタッフが重大