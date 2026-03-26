【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LE SSERAFIMが、K-POP総合デパート・D’PARTMENTにて、4月3日より期間限定ポップアップイベント『LE SSERAFIM D’ICON POP-UP IN TOKYO』を開催することが決定した。 ■限定のLE SSERAFIMオリジナルグッズも販売 本イベントでは、写真集『DICON VOLUME N°32 LE SSERAFIM』の世界観を、誌面を超えて立体的に再構築。特別に演出された空間の中で、LE SSERAFIMが放つ美しさと存在感