◇第98回全国選抜高校野球大会第8日2回戦英明（香川）6―3東北（宮城）（2026年3月26日甲子園）昨秋の四国王者・英明（香川）が、東北（宮城）の機動力を封じて6―3で勝利。春夏通じて初の8強入り、甲子園1大会2勝を挙げた。香川純平監督（40）が「東北に向いていると思って」と先発投手に指名した背番4の松本倫史朗（3年）が持ち味を発揮。130キロ台の直球にスライダー、チェンジアップなどの変化球を内外角低めに集