タレントの岡田結実（25）が26日、都内でフィットネスジム「エニタイムフィットネス」の「新生活粋トレチャレンジ決意表明イベント」に出席した。2月4日に第1子出産を発表後、初の公の場。スポーツウエアで登場し、「新生活が始まりました岡田結実です」とあいさつ。出産を祝福されると「ありがとうございます」と笑顔を見せ、「本当に新生活が始まったという言葉がぴったりなくらい右も左も分からないし、毎日苦戦して、でも