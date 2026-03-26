モデルで女優の佐々木希（38）が26日、都内で「BURBERRYHERSAKURAJOURNEYポップアップオープニングイベント」に出席した。BueberryBeautyが新発売したHERコレクションの新しい香り「HERPARFUM」について「とても華やかな香りの中に上品な甘さがあって、奥行きがある香りだなと思いました」と絶賛。香りをまとい「これから暖かくなる季節なので、お散歩とか行きたい」と胸を弾ませた。季節にちなんで、新生活の