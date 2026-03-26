『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的な人気を誇る、荒木飛呂彦氏の原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」。最新作となる『泉京香は黙らない』（NHK5月4日放送後9：30）の記者会見が26日に都内で行われ、主人公・泉京香役の飯豊まりえが出席した。【場面カット】良いコンビすぎる…飯豊まりえ＆高橋一生共演シーン岸辺露伴（高橋一生）の担当編集であり、良き相棒でもある泉京香が主人公とな