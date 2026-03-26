第９８回選抜高校野球大会第８日の２６日、第２試合に登場した東北（宮城）のアルプス席には、ダルビッシュ有投手（米パドレス）の同級生で、甲子園のマウンドに立ったこともある采尾（うねお）浩二さん（３９）の姿があった。自分たち以来となる２２年ぶりの初戦突破の瞬間は仕事中で、甲子園では観戦できなかった。２回戦はスーツ姿で駆け付け、時折かかってくる仕事の電話に対応しながら「頑張れ」と声をからした。春は登