歌舞伎俳優の八代目尾上菊五郎（48）と尾上菊之助（12）が26日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で襲名披露会見を行った。昨年5月に「團菊祭五月大歌舞伎」で襲名してから約1年。襲名披露公演も6月博多座公演と菊五郎の7月全国巡業公演を残すのみとなった。菊五郎は海外の記者にむけて「菊五郎という名前は私にとってエベレストのような存在です。丑之助、菊之助時代には高い山を端から眺めているような感覚でした。今は眺め