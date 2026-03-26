住宅金融支援機構は、金融機関を対象に行った住宅ローンに関するアンケート調査（２０２５年度分）結果を発表した。最も長い返済期間の住宅ローンを尋ねたところ、金利タイプが変動型の場合で６割近い金融機関が「５０年」と回答。住宅価格の高騰が続く中、月々の返済額を抑えやすい長期ローンの提供が広がっている。２４年度の調査では、変動型の場合は返済期間４０年が５０・０％と最多で、５０年が３３・８％で続いていた。