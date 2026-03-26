プロ野球・DeNAの主将・筒香嘉智選手が26日、明日に開幕を控えインタビューで意気込みを語りました。筒香選手は、20日に行われた西武とのオープン戦の第1打席で、フルスイングをした際に負傷し途中交代。開幕を直前に控え、チームをまとめる主将の離脱が心配されました。試合後には相川亮二監督が軽傷を強調。今回、筒香選手も「全然軽傷です」と述べ「まだ開幕まで時間あったので治るなと思っていました」と語りました。開幕戦出