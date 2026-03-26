フリーアナウンサーの平井理央（43）が、25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。街で見かけた有名俳優について話した。今回のテーマは「最も魅力的な都市はどこだ!?東名阪の女が大激論SP」。東京出身の女優の天翔愛（24）が「東京の人ってテレビ慣れをしていて、撮影とかよく見かけるものなんですよ。工事現場と同じ感覚で素通りしていく」と話した。すると平井が「街中で木村拓哉さんをお見かけし