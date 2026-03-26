【クラフト スライスチーズ】 4月上旬 コラボパッケージ切り替え予定 価格：各513円 森永乳業は、「クラフト スライスチーズ」3種とポケモンがコラボしたパッケージを4月上旬から順次数量限定販売する。価格は1個513円。 コラボパッケージは「クラフト スライスチーズ」がピカチュウ、「クラフト とろけるスライスチーズ」がカビゴ