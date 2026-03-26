ＭＬＢは２５日（日本時間２６日）、サンフランシスコでのジャンアンツ対ヤンキース戦で開幕し、ヤンキースが７―０でジャイアンツに勝った。２回に５点を挙げ、先発のマックス・フリード投手（３２）が７回途中無失点と好投。東の名門が世界一奪還へ好発進した。ただ、「２番・右翼」で出場した主砲のアーロン・ジャッジ外野手（３３）はＷＢＣでチームメートだった相手先発・ウェブに第１打席から空振り三振、見逃し三振、空