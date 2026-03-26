藤本タツキの初期作品を映像化したアニメ『庭には二羽ニワトリがいた。』が、アヌシー国際アニメーション映画祭2026の公式コンペティション部門「Midnight Short Film Competition」に選出・正式出品されることが決定。監督・脚本を務めた長屋誠志郎から喜びのコメントが到着した。【写真】『庭には二羽ニワトリがいた。』場面写真『チェンソーマン』『ルックバック』を生んだ漫画家・藤本タツキが、17歳から26歳の間に描いた