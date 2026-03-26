西武・西川愛也外野手が２５日、母校・花咲徳栄のセンバツ８強入りを力に今季のロケットスタートを誓った。弾むような口調から、興奮がダイレクトに伝わった。「やばいですね。それぐらい打ちたいですね」。この日はＺＯＺＯで行われた全体練習に参加し、打撃練習などで調整。その直前に母校が１４安打１７得点を奪って準々決勝進出を決め「もちろん刺激になります。うれしいですね」と頬が緩んだ。昨年３月２８日の開幕戦・