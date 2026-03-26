女優でタレントの岡田結実が２６日、東京・赤坂のベクトルスタジオＢで行われた２４時間無休フィットネスジム「ＡＮＹＴＩＭＥＦＩＴＮＥＳＳ」主催の「新生活粋トレチャレンジ決意表明イベント」に出席した。２月４日に第１子出産を発表して以来、初の公の場。「新生活が始まった岡田結実です」とあいさつし、幸せそうな笑顔を浮かべた。２５年４月に美容関係の仕事をしている一般男性と結婚し、今年２月に第１子が誕生し