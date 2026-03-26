フォーエバーヤングの半妹で２月に未勝利（東京・芝１８００?）で初勝利を挙げたダーリングハースト（牝３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）は、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝との新コンビで忘れな草・リステッド（４月１２日、阪神競馬場・芝２０００メートル）へ向かう。サンデーサラブレッドクラブが２６日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進め