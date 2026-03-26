幾田りらが、3月26日(木)20:00に、楽曲「Voyage」のミュージックビデオを公開することが決定した。楽曲「Voyage」は、今回で3年連続開催となる日本テレビ『DayDay.』高校ダンス動画コンテスト＜LOVEダン2026＞の課題曲となっており、1つの課題曲を使って高校生がダンス動画を制作・投稿し、「高校No.1ダンス動画」を決定する企画となっている。幾田りらが課題曲を書き下ろし、ダンスの振り付けはアバンギャルディのプロデューサー