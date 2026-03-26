キューバ代表としてＷＢＣに出場していたソフトバンク・モイネロ投手が２６日、日本に到着した。キューバ代表は１２日のカナダ戦を最後に１次ラウンド敗退が決まっていたが、同国は深刻な燃料不足で大規模停電が何度も発生しており、外部と連絡がつきにくい状況が続いていた。合流が遅れたため、昨季のパＭＶＰ左腕もすでに開幕ローテから外れることが決定。倉野信次投手コーチは２３日に「開幕前には着く予定です」と、話して