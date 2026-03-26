独立運動家・安重根（アン・ジュングン）義士の殉国の日を記念し、韓国・誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授が俳優のチョ・ウジンと共に、安義士に光を当てる動画を制作した。徐教授は26日、ソーシャルメディア（SNS）を通じて「4分間の動画は、KB国民銀行の『大韓が生きた』キャンペーンの一環として制作した」と明らかにした。「敵軍の心を変えた安重根」と題したこの動画は、韓国語と英語バージョン