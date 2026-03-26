幾田りらが、日本テレビ『DayDay.』の企画「高校ダンス動画コンテストLOVEダン2026」の課題曲「Voyage」のミュージックビデオをきょう26日午後8時に公開する。【動画】心揺さぶられる映像作品幾田りら「Voyage」ミュージックビデオ「Voyage」は、ひとつの課題曲を使って高校生がダンス動画を制作・投稿し、「高校No.1ダンス動画」を決定する企画「LOVEダン2026」の課題曲。同企画は、今回で3年連続での開催となる。幾田が