お笑いコンビ・はるかぜに告ぐの花妃が25日、自身のインスタグラムを更新。同日に放送されたABCテレビ夕方のニュース『news おかえり』（月〜金後3：40〜7：00※関西ローカル）をもって番組を卒業したことを報告した。【写真】『news おかえり』卒業で思い出の写真をアップしたはるかぜに告ぐ花妃番組では、MCの横山太一アナウンサーからコメントを求められると、花妃は「本当に何も分からない状態からロケだったりスタジ