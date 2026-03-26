お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の金ちゃん（40）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。伝説のドラマに子役として出演していたことを明かした。1997年の日本テレビドラマ「ぼくらの勇気未満都市」の第5章が配信中であることを伝える民放公式テレビ配信サービス「TVer」のポストを引用。「僕が子役の時出演していた『僕らの勇気未満都市』がTVerで観れる時代がきました」と子役として出演していたことを明かした。出演カ