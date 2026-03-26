第5世代移動通信システムに関する営業秘密を持ち出したとして、ソフトバンクが元社員と転職先の楽天モバイルに賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、楽天モバイルへの請求を棄却した。元社員には約250万円の支払いを命じた。