埼玉県行田市が26日までに公式Xを更新。俳優堺雅人（52）主演のTBS系「日曜劇場」で放送が予定される「VIVANT」のエキストラ募集の投稿に注目が集まっている。行田市は「5月1日に行田市内で日曜劇場『VIVANT』の撮影が行われます。そこで、当日のエキストラにご協力いただける方を募集しています。ぜひご参加ください」と明かし、募集要項を公開した。要項によると、募集人員は男女1500人計3000人の弔問客を募集しているという。服