楽天モバイルと弓削商船高等専門学校は25日、練習船「弓削丸」を災害支援に活用するための連携協定を締結した。災害時には、海上からのアプローチ手段を確保し、通信インフラの早期復旧や資機材の輸送、活動要員への宿泊支援を行う。 弓削商船高専 内田誠校長と楽天モバイル BCP管理本部 磯邉直志本部長 この連携協定は、楽天モバイルと弓削商船高専が持つ技術やノウハウを組み合わせ、災害時における「弓削丸」