聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第19弾は「ポジショナルプレー」だ。――◆――◆――サッカーにおけるポジショナルプレーは、一般的にボール保持時の崩しや前進の文脈で語られることが多いが、本来は攻撃の戦術に限定された概念ではない。むしろ攻撃や守備、攻守の切り替わりすべてに適用される空間と関係性の管理原則で、試合全体の基盤的な考え方となる。指