2025年9月、石川県野々市市に住む男性が動画投稿サイトで知り合った人物に紹介された投資サイトで資産運用などの名目でおよそ9400万円をだまし取られました。警察はSNS型投資詐欺とみて調べを進めています。警察によりますと、野々市市の60代男性は2025年9月、動画投稿サイトで知り合った動画の投稿者の男を名乗るアカウントからSNSに誘導されました。そこで、「投資の先生」のアシスタントと名乗る女から「先生と私との投資プロジ