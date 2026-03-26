お笑いコンビ・ヨネダ2000の誠さんは3月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。2025年の写真とともに、誕生日の報告をしました。【写真】ヨネダ2000・誠の誕生日ショット27歳になった誠さん誠さんは「27歳になりました写真は去年の今日のものです来年の今日に今日の写真を載せると思います載せなかったらごめん ありがとう」とつづり、自撮り写真を1枚載せています。眉毛を脱色した状態の顔写真です。2025年の誕生日に撮ったも