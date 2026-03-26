グラビアアイドルでマルチタレントの阿波みなみさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。人気作品『チェンソーマン』のキャラクター・マキマのコスプレに挑戦した写真を公開し、ファンの笑いを誘っています。【写真】阿波みなみのコスプレ全身ショット「失敗よ！この世で肉だけ大正解〜」阿波さんは「失敗よ！この世で肉だけ大正解〜」と投稿。Amazonで購入したとみられる白ノースリーブシャツ、黒ショートパンツ、黒ニーハイ