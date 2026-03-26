デニーズジャパンは、4月8日から、「マンゴーデザート」7品をデニーズ全店で販売を開始する。1987年の初登場以来、デニーズの初夏を彩る期間限定フェアとして多くの消費者に親しまれてきた「マンゴーデザート」。再開を待ちわびる多くの消費者の声に応えて、2019年以来7年ぶりに全店での復活を実現した。産地で味わうような食べごろの美味しさを消費者のテーブルへ届けるため、登場当時から空輸での仕入れにこだわってきた。新型コ