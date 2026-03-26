「選抜高校野球・２回戦、英明６−３東北」（２６日、甲子園球場）試合後に東北の我妻敏監督が、英明の香川純平監督、榎本侑晟内野手（２年）に声をかける場面があった。校歌を斉唱し、スタンドへのあいさつを終えた英明ナインが香川監督を先頭に一塁側ベンチ脇の通路からグラウンドを出る際に、東北の我妻監督が帽子を取って謝罪するように頭を下げた。その後、榎本が通過する際にも、我妻監督は直接声をかけた。榎本は