サイクリングを楽しんでいるとき、気分転換などのためにイヤホンで音楽を聴きたいという人もいるかもしれません。しかし、自転車に乗りながらのイヤホンは、場合によっては違反として反則金の納付を求められる可能性があります。 今回は、イヤホンをしながら自転車に乗った場合の違反や、片耳イヤホン、骨伝導イヤホンなどの扱いなどについてまとめました。 イヤホンをしながら自転車に乗ると違反になる場合がある