旧DCユニバース最重要作『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』が、2016年3月25日の日米同時公開から10周年を迎えた。 監督のザック・スナイダーも自身のInstagramで「肉体化した神話」「すべてが頂点に達した瞬間だった。単なる戦いではなく、理想の、恐怖の力の、そして人間と神との衝突だった」と。当時の写真やを複数投稿し、「映画史上最高のスーパーマンとバットマンが激