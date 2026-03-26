【モデルプレス＝2026/03/26】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の豆原一成が「Doleバナナ番長 season2 −甘いぜ！だけじゃない！？バナナ番長ライバル登場編−」で“若バナナ番長”として起用されることが決定。2025年に続き“バナナ番長”を務める佐藤景瑚のライバル役となる。【写真】JO1メンバー、バナナの被り物姿の新ビジュアル◆佐藤景瑚＆豆原一成、ライバル役に2025年に反響を呼んだ「Dole バナ活サポー