TWICEのチェヨンが、腰の痛みにより出国日程を延期した。3月26日、所属事務所のJYPエンターテインメントは「チェヨンは出国準備の過程で突然、腰に異常を感じ、緊急の診察が必要と判断されたため、やむを得ず出国日程を延期することとなった」と発表した。【写真】チェヨン＆あいみょんの“豪華ツーショット”続けて「チェヨンは本日、メンバーと共に出国せず韓国に残り、まずは病院での診察および必要な治療を受ける予定だ。検査