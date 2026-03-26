ボーイズグループBTOBのメンバーであり、俳優としても活躍するユク・ソンジェが、グループ活動中に感じた“複雑な心境”を打ち明ける。ユク・ソンジェは、3月27日に韓国で放送されるバラエティ『チョン・ヒョンム計画3』（MBN）に出演。チョン・ヒョンム、クァク・チューブ、BTOBのウングァンと共に、地元・龍仁（ヨンイン）を巡るグルメ旅に出る。【話題】ユク・ソンジェ、日本から初めて錦鯉を輸入?!龍仁で合流した4人は、ソンジ