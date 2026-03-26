DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店ビアードパパは、2026年4月1日から、森永製菓の「小枝 ミルク」とコラボレーションした『小枝シュー』を期間限定で販売する。【小枝シューの画像はこちら】「小枝 ミルク」の味わいをシュークリームで再現!“ザックザク食感”の生地にコク深いチョコクリームを詰めた2024年9月の販売以来、再販の声が多く寄せられていたコラボ商品が、約1年半ぶりに復活する。毎日店舗のオーブンで焼き上