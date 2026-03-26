長年の部活動で肉体的にも精神的にも鍛えられている「体育会系男子」。彼らには独特の世界があるので、女子からの好き嫌いも激しく分かれるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「『体育会系男子』とばかり付き合いたがる女子の本音」をご紹介します。【１】爽やかだから親からのウケがいい「親世代はスポーツしてる男の人が好きみたい」（２０代女性）など、親に紹介するときのことを考えて