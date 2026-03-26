韓国が独自技術で開発した次世代戦闘機「KF-21」の量産1号機が25日、初めて出庫され、実戦配備に向けた段階に入った。開発を主導したのは韓国の航空機メーカー韓国航空宇宙産業（KAI）で、同機は設計から製造まで韓国が主体となって手掛けた初の本格的戦闘機と位置付けられる。KF-21は開発着手から約25年を経て量産段階に移行した。最高速度はマッハ1.8、最大航続距離は約2900キロに達し、「4.5世代戦闘機」に分類される性能を備え