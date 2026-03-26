【日影 ボンデージメイドVer.】 受注期間：3月26日～5月20日 9月 発売予定 価格：39,600円 フリーイングは、フィギュア「日影 ボンデージメイドVer.」を9月に発売する。価格は39,600円。 本製品は、スマホゲーム「シノビマスター 閃乱カグラ NEW LINK」より、日影のボンデージメイド姿を、1/4スケールでフィギ