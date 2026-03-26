歌舞伎俳優の８代目尾上菊五郎、６代目尾上菊之助の親子が２６日、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見を行い、海外メディアに歌舞伎をアピールした。菊五郎は昨年５月に襲名した「尾上菊五郎」の名跡について、海外の記者を意識して「私にとって、エベレストのような名前です」と世界最高峰の山に例えて表現。「これまで丑之助、菊之助として、その大きな名前を端から眺めている気持ちでした。襲名することになり、眺