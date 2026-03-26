元フジテレビの平井理央が２５日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、小学生の長女が友人の家に遊びに行ったときの夕飯を聞き「菓子折りを追加した」と振り返った。この日は「東京・名古屋・大阪最も住みたい都市はどこ？大激論ＳＰ」と題し、それぞれの出身芸能人が集合。その中で東京出身の天翔愛は中学時代に友人の誕生日会にお呼ばれした際に「家にお寿司屋さんを呼んでいたり、千疋屋のフルーツが並んでいた」と仰