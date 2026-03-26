ミュージシャンGACKTが26日、自身のXを更新。白、赤、青、黄の4色に彩られたゴルフバッグの画像をアップした上で「ヤバイヤバイ」と、思わず無意識のうちに買いそうになってしまった出来事を告白した。GACKTがアップしたゴルフバッグは「機動戦士ガンダム」のグッズで、カラーリングは白を基調とした、赤、青、黄色の配色の主役モビルスーツ「ガンダム」の色合いのもの。ガンダムが所属していた地球連邦軍のマークがあしらわれ、ガ